За ухилення від сплати податків на суму понад ₴3,3 млн. судитимуть ексголову ліквідаційної комісії підприємства Міноборони
За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього голови ліквідаційної комісії одного із держпідприємств Міністерства оборони України за фактом ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України).
Розслідуванням встановлено, що у грудні 2019 року, під час подання податкової декларації з податку на додану вартість, посадовець приховав об’єкти оподаткування, які існували у підприємства. Внаслідок цього до бюджету не надійшли грошові кошти на загальну суму понад 3,3 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet