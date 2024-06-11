За ухилення від мобілізації до позбавлення волі засуджено трьох закарпатців

За публічного обвинувачення прокурорів окружних прокуратур трьох мешканців Закарпаття засуджено до 3 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Йдеться про випадки, які трапилися на Мукачівщині, Берегівщині та Тячівщині.

Так, прокурор Мукачівської окружної прокуратури у суді довів вину 43-річного чоловіка, який у грудні минулого року письмово відмовився від проходження служби та написав відповідну заяву. Будучи придатним за станом здоров’я, засуджений мотивував свою відмову стали до лав ЗСУ сімейними обставинами – тим, що на його утриманні перебуває матір. Документів на підтвердження цього чоловік не надав, а згодом – визнав свою вину у скоєному.

Інший обвинувачений – 51-річний мешканець Берегівщини – також не пішов до війська через сімейні обставини. Причиною стала наявність у нього 7 дітей, троє з яких – неповнолітні. Як пояснив чоловік, вони виховують їх разом зі співмешканкою, однак у свідоцтвах про народження інформація про нього як про батька – відсутня. Попри це, обвинувачений вважав, що має право на відстрочку, тож для відправлення у військову частину у визначений час не з’явився. Берегівська окружна прокуратура довела, що жодних заяв на оформлення відстрочки закарпатець не подавав, тож суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації.

До позбавлення волі за публічного обвинувачення Тячівської окружної прокуратури засуджено і мешканця с. Вільхівці. Ще в листопаді 2022 року він пройшов військово-лікарську комісію у центрі комплектування, отримав повістку на відправку у військову частину, однак вказані там вимоги проігнорував. 31-річний чоловік написав відповідну заяву, відмовившись від призову за мобілізацією, а в подальшому пояснював, що проходити військову службу не бажає через проблеми з серцем.

Наразі вирок щодо жителя Мукачівщини набрав законної сили, в інших двох випадках ще триває час на апеляційне оскарження.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури