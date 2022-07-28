За ухилення від призову на військову службу судитимуть харків’янина

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного харків’янина за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року, чоловік, будучи військовозобов’язаним і придатним до військової служби, після одержання повістки без поважних причин не з’явився у визначений час до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого проходження служби.

При цьому обвинувачений належним чином був повідомлений про наслідки відмови бути призваним та проходити військову службу під час мобілізації, оголошеної Указом Президента України.

Обвинувальний акт направлено до Ленінського районного суду м. Полтави.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура