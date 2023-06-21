За ухилення від призову на військову службу судитимуть уманчанина

За процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного жителя Уманського району за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що чоловік, будучи військовозобов’язаним та за станом здоров’я придатним до військової служби, отримавши повістку щодо відправки до військової частини, не прибув до районного центру комплектування та соціальної підтримки в зазначений день і час.

У подальшому правоохоронцям вдалося розшукати чоловіка.

Наразі йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури