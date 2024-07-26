За ухилення від сплати ₴145 млн. податків судитимуть гендиректора товариства – власницю одного з найбільших ТРЦ Києва – та її двох пособників

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора товариства – власниці одного з найбільших торгово-розважальних центрів м. Києва та її двох пособників.

Дії обвинуваченої та її двох пособників кваліфіковано як ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 212 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена за пособництва підконтрольних директорів субпідрядних підприємств з ознаками фіктивності з січня 2019 року по грудень 2021 року умисно ухилилась від сплати ПДВ у сумі понад 145,8 млн грн.

Вони внесли до первинних документів відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися.

Під час досудового розслідування за клопотаннями прокурорів накладено арешт на особисте майно обвинуваченої, а також грошові кошти, які перебували на банківських рахунках товариства та його корпоративні права. Загальна сума арештованого майна складає понад 170 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора