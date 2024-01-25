За ухилення від сплати ₴300 млн. податків та легалізацію «злочинних» ₴1,3 млрд. судитимуть службових осіб тютюнової компанії

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора підприємства, його заступника та головного бухгалтера.

Їм інкриміновано умисне ухилення від сплати податків та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

Розслідуванням встановлено, що компанією – найбільшим дистриб’ютором тютюнових виробів в Україні, упродовж 2019 року – першого півріччя 2021 року документально відображено реалізацію тютюнових виробів на адресу чотирьох підприємств із ознаками фіктивності. Насправді реального продажу продукції не відбулося.

У подальшому ці підприємства з ознаками фіктивності у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива.

Внаслідок таких дій державі завдано понад 300 млн грн збитків, а також легалізовано злочинно одержані кошти на суму понад 1,3 млрд грн.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора