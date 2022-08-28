За ухилення від сплати аліментів на дітей волинянину на понад два роки обмежили волю

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про злісне ухилення 30-річним жителем Луцька від сплати аліментів на утримання доньки (ч.2 ст. 164 КК України).

Судимий уже у листопаді 2021 року за такий злочин молодик не зробив жодних висновків і, перебуваючи на іспитовому терміні, так і не платив коштів на утримання дитини.

Суд визнав волинянина винуватим у цьому та призначив йому покарання у виді двох років та одного місяця обмеження волі.

Зауважимо, що від обов’язку сплатити аліменти це чоловіка не звільняє.

Довідково: згідно із санкцією ст. 164 Кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) – карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за такий злочин, – карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.

Пресслужба обласної прокуратури