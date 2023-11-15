За ухилення від сплати понад ₴102 млн. податків судитимуть голову правління одеського банку

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно в.о. голови правління однієї з банківських установ Одеси за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена за звітні податкові періоди 2015 року від імені банківської установи уклала договори з відчуження нерухомого майна банку без відображення податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

Такі протиправні дії призвели до ненадходження до бюджету України понад 102 млн гривень.

В рамках кримінального провадження з метою відшкодування збитків пред’явлено цивільний позов.

Досудове розслідування – детективи ТУ БЕБ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури