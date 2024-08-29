За ухилення від сплати понад ₴4,6 млн. податків на Хмельниччині судитимуть директорку підприємства

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директорки підприємства за фактом умисного ухилення від сплати податків та службового підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена документально оформила операції з продажу товарів контрагентам, але продукцію фактично їм не реалізовувала.

Таким чином, жінка ухилилась від сплати до бюджету податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість у сумі понад 4,6 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням ГУНП в області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури