За умисне вбивство та підпал квартири рецидивіст отримав довічне ув’язнення (ФОТО)

За підтримання публічного обвинувачення Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова Комінтернівській районний суд м. Харкова визнав винним та обрав покарання у виді довічного позбавлення волі чоловіку, який раніше вчиняв умисне вбивство, у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів, розбою, закінченого замаху на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, а також носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу ( п.6, 13 ч.5 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, ч.2 ст. 263 КК України ).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов, досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2017 року раніше судимий чоловік умисно пробрався до будинку з метою вчинення крадіжки, а коли власниця повернулась до оселі, злочинець вчинив розбійний напад на жінку та заволодів майном потерпілої.

Надалі, щоб знищити сліди злочину, чоловік вбив власницю оселі та здійснив підпал будинку.

По гарячим слідам чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КК України.

Під час судового розгляду обвинувачений лише частково визнав свою провину.

Вирок суду набере законної сили після сплину строків на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури