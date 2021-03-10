За умисний підпал авто херсонця засуджено до 4 років позбавлення волі

Херсонська обласна прокуратура підтримала публічне обвинувачення в суді відносно 36-річного місцевого мешканця за фактом закінченого замаху на умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України).

Прокурором доведено, що зловмисник облив бензином капот автомобіля «Kia Sorento» і підпалив його. Таким чином він вирішив помститися господарю майна через нібито необережне керування автотранспортом та зухвалу поведінку на дорозі. Довести злочинний намір до кінця зловмиснику не вдалося, оскільки потерпілий встиг вибігти та загасити вогонь.

Вироком Херсонського міського суду чоловіка визнано винним в інкримінованому йому злочині та призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Також у ході судового розгляду задоволено цивільний позов до вказаної особи про відшкодування матеріальної та моральної шкоди на суму понад 100 тисяч гривень.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури