За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень знайомому судитимуть жительку Буковини

Під час конфлікту між двома чоловіками фігурантка завдала одному із них удар ножем в спину. Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно жительки Чернівецького району до суду.

Нагадаємо: 3 липня на спецлінію «102» надійшло повідомлення від лікарів, про те, що до них із ножовим пораненням госпіталізований 21-річний житель обласного центру.

Під час досудового розслідування слідчі Чернівецького районного управління поліції зʼясували, що того вечора під час спільного розпивання алкогольних напоїв у квартирі 21-річного жителя Чернівців, між двома чоловіками виникла словесна суперечка.

У ході конфлікту господар помешкання кинув 23-річного знайомого на землю та почав наносити йому удари кулаками. У цей час в суперечку втрутилась 20-річна жителька Чернівецького району. Буковинка взяла ніж та нанесла один удар в спину молодшому із чоловіків.

Потерпілого медики госпіталізували до лікарні. Відповідно до результатів судово-медичної експертизи, травми, які отримав буковинець відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно буковинки до суду. Їй інкримінують скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального Кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області