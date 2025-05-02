За умисне вбивство новонародженої дитини судитимуть жительку Миргородського району

Ювенальні прокурори Миргородської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 34-річної жительки Миргородського району.

Їй інкримінують умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України).

За даними слідства, 31 січня цього року вранці жінка за місцем проживання народила хлопчика. Після пологів вона руками розірвала пуповину та накидала на новонародженого мокрий одяг, чим обмежила немовляті доступ повітря. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії.

Жінка є багатодітною матір’ю, на відповідному обліку у зв’язку з вагітністю не перебувала. На момент настання пологів вона мала можливість звернутися до медичного закладу, проте свідомо цього не зробила.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури