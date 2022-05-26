За вбивство батька мешканку Прилуцького району засуджено до 8 років позбавлення волі

Талалаївський районний суд Чернігівської області визнав винною 34-річну жительку Прилуцького району в умисному вбивстві батька (ч. 1 ст. 115 КК України). Публічне обвинувачення підтримували прокурори Прилуцької окружної прокуратури.

За даними слідства, в грудні 2021 року в одному з сіл Прилуцького району зловмисниця під час сварки вбила свого батька, завдавши йому численних ножових поранень, від яких він помер на місці події.

Обвинувачену засуджено до восьми років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Чернігівська обласна прокуратура