За вбивство дружини через ревнощі закарпатця засуджено до понад 8 років 6 місяців ув’язнення

За доводами прокурора Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури мешканця с. Кам’янське засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі за фактом заподіяння тілесних ушкоджень своїй дружині, що спричинили її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у жовтні 2020 року між подружжям трапилася сварка на ґрунті ревнощів, під час якої чоловік наніс потерпілій множинні удари кулаками по тілу та голові. При цьому він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що смерть жінки спричинили саме травми голови, в неї зафіксовано крововилив і забій головного мозку. Окрім того встановлено, що частина синців на тілі могли бути спричинені за кілька діб до інциденту.

На час досудового слідства за доводами прокуратури закарпатець перебував під вартою. Там він утримуватиметься і до набрання вироком законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури