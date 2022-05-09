За вбивство і розбій мешканця Житомирщини ув’язнили на 11 років і 6 місяців

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Житомирської обласної прокуратури місцевого жителя визнали винним у скоєнні умисного вбивства з корисливих мотивів та розбійному нападі (п. п. 4, 6, ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України). Вироком суду особі призначено покарання – позбавлення волі строком на 11 років і 6 місяців з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що злочин проти життя людини у квітні 2019 року скоїв 58-річний житель Ємільчинського району.

Обвинувачений прийшов на подвір’я односельчанки, 82-річної жінки, та почав вимагати гроші на спиртне, однак вона відмовила. Тоді між ним та потерпілою виникла сварка. Розсердившись, засуджений дерев’яною дошкою та кулаками завдав пенсіонерці смертельних ударів. Після цього вчинив розбій, заволодівши телефоном жертви.

Свою вину чоловік довгий час не визнавав, а навпаки, заперечував умисел у своїх діях. Покаявся лише після дослідження усіх доказів, беззаперечних висновків експертизи та промови прокурора. Однак суд таке каяття розцінив як формальне та призначив реальне покарання.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури