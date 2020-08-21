За вбивство кримінального авторитета 49-річного львів’янина ув’язнили на 12 років

Самбірський міськрайонний суд ув’язнив на 12 років львів’янина, який два роки тому вбив місцевого кримінального авторитета Самбора Романа Кутюка. Про вирок суду повідомила прес-служба прокуратури Львівщини.



Нагадаємо, 45-річного Романа Кутюка, відомого під псевдо «Кутя» розстріляли на власному подвір’ї Самбора у ніч на 3 червня 2018 року. У чоловіка стріляли вісім разів, п’ять куль влучили в нього.

Слідчі з’ясували, що вбивцею кримінального авторитета є 49-річний житель Львова. Він, за версією слідства, чекав на Кутюка у дворі його будинку на вул. Мазепи. Чоловік дочекався моменту, коли Роман Кутюк вийде із автомобіля та вистрелив у нього кілька разів. Внаслідок поранень, 45-річний чоловік помер у реанімаційному відділенні Самбірської районної лікарні.

19 серпня Самбірський міськрайонний суд розглянув цю справу. Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві і призначив йому 12 років позбавлення волі.

За інформацією ZAXID.NET, вбивця Кутюка також мав стосунок до кримінального світу.