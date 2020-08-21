За вбивство кримінального авторитета 49-річного львів’янина ув’язнили на 12 років

Опубликовано

Самбірський міськрайонний суд ув’язнив на 12 років львів’янина, який два роки тому вбив місцевого кримінального авторитета Самбора Романа Кутюка. Про вирок суду повідомила прес-служба прокуратури Львівщини.

Нагадаємо, 45-річного Романа Кутюка, відомого під псевдо «Кутя» розстріляли на власному подвір’ї Самбора у ніч на 3 червня 2018 року. У чоловіка стріляли вісім разів, п’ять куль влучили в нього.

Слідчі з’ясували, що вбивцею кримінального авторитета є 49-річний житель Львова. Він, за версією слідства, чекав на Кутюка у дворі його будинку на вул. Мазепи. Чоловік дочекався моменту, коли Роман Кутюк вийде із автомобіля та вистрелив у нього кілька разів. Внаслідок поранень, 45-річний чоловік помер у реанімаційному відділенні Самбірської районної лікарні.

19 серпня Самбірський міськрайонний суд розглянув цю справу. Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві і призначив йому 12 років позбавлення волі.

За інформацією ZAXID.NET, вбивця Кутюка також мав стосунок до кримінального світу.

Like

Метки:

Читайте также: