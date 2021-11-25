За вбивство матері своєї співмешканки харків’янин отримав 13 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 46-річного харків’янина за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2019 року 46-річний чоловік, перебуваючи у неприязних стосунках з матір’ю своєї співмешканки, прийшов до неї додому та наніс їй ножові поранення у шию.

Від отриманих ушкоджень жінка одразу померла.

Під час досудового розслідування та судового розгляду обвинувачений не визнавав свою вину.

Вироком Комінтернівського районного суду м. Харкова від 23 листопада 2021 чоловіка визнано винним за фактом умисного вбивства та призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Довідково: вирок не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури