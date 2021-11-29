За вбивство матері та сестри до довічного позбавлення волі засуджено буковинця

Верховний Суд визнав справедливим вирок 22-річному буковинцю за умисне вбивство матері та малолітньої сестри (ч. 1 ст. 115, п. 2, п. 9, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Суд погодився з доводами Чернівецької обласної прокуратури та підтвердив рішення судів попередніх інстанцій, якими засуджено призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Прокурором доведено, що у вересні 2019 року на ґрунті тривалих неприязних відносин зі своїми родичами засуджений завдав своїй 40-річній матері понад 30 ножових поранень. Таким же способом він убив 8-річну сестру. Щоб приховати сліди злочину, тіла потерпілих скинув у колодязь, а сам виїхав за межі області.

Офіс Генпрокурора