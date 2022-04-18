За вбивство односельчанина у Новомосковському районі поліцейські затримали 45-річного чоловіка

Нападник завдав 34-річному знайомому декілька ударів по голові, після чого здавив мотузкою шию.

Злочин стався 17 квітня в приватному будинку на території Новомосковського району, неподалік від міста Перещепине. Попередньо встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник наніс тілесні ушкодження потерпілому. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Поліцейські затримали 45-річного злочинця в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці злочину правоохоронці вилучили знаряддя злочину — мотузку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Максимальне покарання передбачене санкцією статті — до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами відділення поліції № 2 (Перещепине) Новомосковського РВП