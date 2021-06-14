За вбивство племінника мешканця Сєвєродонецького району засуджено до 10 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луганської обласної прокуратури 64-річного мешканця селища Борівське Сєвєродонецького району засуджено до 10 років позбавлення волі за умисне вбивство із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що 29 квітня 2019 року між засудженим та його 37-річним племінником на ґрунті тривалих неприязних відносин виник конфлікт. Дядько вважав родича причетним до викрадення його майна. У подальшому словесна перепалка переросла в бійку, під час якої чоловік дістав вогнепальну зброю та вистрелив у голову племінника. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий помер на місці.

Прокурори надали суду беззаперечні докази вчинення підсудним інкримінованого злочину, його вина повністю підтверджена висновками судових експертиз та показаннями свідків.

Попри повноту наданих прокурором доказів, зібраних у кримінальному провадженні, чоловік повністю заперечував свою провину.

Рубіжанський міський суд Луганської області, дослідивши матеріали, погодився з доводами сторони обвинувачення.

Довідково: на даний час вирок не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури