За вбивство приятеля у стані алкогольного сп’яніння мешканець Нікополя на 7 років опинився за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нікопольської окружної прокуратури судом визнано чоловіка винним у вбивстві товариша по чарці (ч.1 ст.115 КК України). Суд призначив йому покарання – 7 років позбавлення волі.

За даними слідства, у грудні 2020 року обвинувачений разом з приятелем розпивали алкогольні напої у місті Нікополі.

Раптово між чоловіками виник конфлікт, під час якого один з них наніс іншому не менше восьми ударів кухонним ножем по тілу.

Від одержаних травм потерпілий помер.

Вину зловмисник визнав повністю.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури