За вбивство приятеля у стані алкогольного сп’яніння мешканець Нікополя на 7 років опинився за ґратами
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нікопольської окружної прокуратури судом визнано чоловіка винним у вбивстві товариша по чарці (ч.1 ст.115 КК України). Суд призначив йому покарання – 7 років позбавлення волі.
За даними слідства, у грудні 2020 року обвинувачений разом з приятелем розпивали алкогольні напої у місті Нікополі.
Раптово між чоловіками виник конфлікт, під час якого один з них наніс іншому не менше восьми ударів кухонним ножем по тілу.
Від одержаних травм потерпілий помер.
Вину зловмисник визнав повністю.
Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet