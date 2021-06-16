За вбивство собаки харків’янина засуджено до 2 років обмеження волі (ФОТО)

За підтримання публічного обвинувачення Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова Фрунзенський районний суд міста Харкова визнав винним 41-річного харків’янина у жорстокому поводженні з твариною, внаслідок чого сталася її смерть, та призначив покарання у виді 2 років обмеження волі з іспитовим строком (ч.1 ст. 299 КК України).

Як повідомив перший заступник керівника окружної прокуратури Спартак Борисенко, досудовим розслідуванням встановлено, що 41-річний мешканець Немишлянського району міста Харкова, перебуваючи поблизу свого дому та відпочиваючи із сім’єю, побачив незнайому літню жінку, яка вигулювала свою собаку.

Вступивши у словесний конфлікт із власницею собаки, чоловік з метою вбивства собаки почав знущання над твариною та умисно наніс собаці близько десяти ударів ногами в область спини та шиї.

У результаті умисних протиправних дій обвинуваченого тварині було спричинено тілесні ушкодження, від яких відбувся розрив внутрішніх органів, що призвело до смерті собаки.

Вироком Фрунзенського районного суду міста Харкова чоловіка визнано винним у жорстокому поводженні із твариною, внаслідок чого сталася її смерть, та призначено покарання у виді 2 років обмеження волі з іспитовим строком.

Довідково: вирок суду на даний час не набув чинності, триває строк апеляційного оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури