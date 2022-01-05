За вбивство співмешканки харків’янин отримав 15 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 52-річного чоловіка за фактом умисного вбивства своєї співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік у ніч з 30 грудня 2015 року на 31 грудня 2015 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, посварився зі своєю 37-річною співмешканкою та почав наносити їй удари руками та ногами по тілу.

Після спричинення потерпілій тілесних ушкоджень обвинувачений побачив, що жінка ще жива. Чоловік взяв ремінь, обвів його навколо шиї потерпілої та почав душити жінку, від чого вона померла.

30 грудня 2021 року Комінтернівським районним судом м. Харкова винесено обвинувальний вирок стосовно чоловіка та призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили слідчі Слобідського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області (наразі відділ поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області).

Довідково: вирок районного суду не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури