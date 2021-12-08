За вбивство сусіда мешканцю Київщини загрожує до 15 років позбавлення волі

Броварською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка, за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні поточного року в одному з сіл Згурівської селищної територіальної громади Броварського району, між двома чоловіками виник конфлікт через межу земельної ділянки.

Сварка між обвинуваченим та його сусідом переросла у бійку.

Чоловік завдав потерпілому не менше 34 ударів по голові та тулубу палицею, металевою частиною лопати і металевим ломом. Від отриманих тілесних ушкоджень у вигляді множинних переломів черепа та кісток обличчя потерпілий помер на місці вчинення злочину.

Вирок суду обвинувачений очікуватиме у слідчому ізоляторі.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура