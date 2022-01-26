За вбивство та замах на вбивство поліцейських в Чернігові судитимуть чотирьох осіб

Чернігівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох підлітків та вісімнадцятирічного юнака за фактами вбивства особи та незакінченого замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою групою осіб, а також відкритого заволодіння чужим майном (ч.3 ст.15 п.1, п.12 ч. 2 ст.115, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 186 КК України).

За даними слідства, у ніч на 2 жовтня 2021 року поряд із супермаркетом у місті Чернігові виник конфлікт між двома поліцейськими, які на той час перебували у відпустці, і групою молодих людей.

В результаті конфлікту співробітникам поліції було завдано тілесні ушкодження, від яких один помер на місці події, а інший – доставлений до лікарні. При цьому під час бійки один з нападників встиг відкрито викрасти мобільний телефон потерпілого.

За клопотанням прокурора підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою. На даний час вони перебувають у Чернігівському СІЗО.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним управлінням Нацполіції в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора