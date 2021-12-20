За вбивство та зґвалтування дитини мешканця Дніпропетровщині засуджено до довічного позбавлення волі

За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури суд призначив найвищу міру покарання у вигляді довічного позбавлення волі чоловіку за вбивство і зґвалтування, а також за вчинення крадіжки (ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 185 КК України).

Доведено, що у травні 2020 року раніше судимий чоловік привів 11-річного хлопчика до себе у помешкання – напівзруйновану будівлю на території психіатричної лікарні у Дніпрі, де він проживав після звільнення з тюрми. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він задушив підлітка, з яким познайомився незадовго до вбивства.

Коли хлопчик більше не міг чинити опору, засуджений його зґвалтував, а потім вкрав мобільний телефон.

Вину чоловік не визнав.

Вирок суду не набрав законної сили.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури