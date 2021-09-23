За вбивство трьох людей, серед яких малолітня дитина – довічне ув’язнення

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 53-річної мешканки Сокальського району, яку обвинувачували у вчиненні умисних вбивств (п.1 ч.2 ст.115, п.2 ч.2 ст.115, п.9 ч.2 ст.115, п.13 ч.2 ст.115 КК України).

Встановлено, що у грудні 2015 року жінка розпивала алкоголь із свою 28-річною знайомою у неї вдома. Коли остання вийшла на вулицю, а її 8-літня донька, яка залишилась у будинку, зробила зауваження гості стосовно вживання алкоголю. Фігурантку це розгнівало і вона за допомогою залізного масляного обігрівача вбила дівчинку.

Згодом, коли господиня повернулася до будинку і побачила мертвою свою дитину, засуджена вирішила вбити і її, для цього вона тим же обігрівачем ударила своєю товаришку по чарці, після чого залізними вилами била її. Від завданих травм остання померла на місці.

Наступного ранку, жінка прийшла на місце події для того, щоб пересвідчитися у смерті своїх жертв. Однак, вона засумнівалася у смерті дитини, тому взяла ніж та завдала ним множинні удари у шию трупа. Покидаючи будинок, обвинувачена помітила 70-річну сусідку покійних, яка спостерігала за нею через дорогу, і тоді підсудна вирішила позбутися небажаного свідка. Для цього вона взяла цеглину, яка лежала на подвір’ї та, зайшовши за старенькою до її хати, завдала декілька ударів по голові потерпілої, від який остання померла на місці.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Львівської обласної прокуратури, визнав обвинувачену винною та призначив їй найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури