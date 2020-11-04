За вбивство у стані алкогольного сп’яніння, мешканцю Таращанського району загрожує до 15 років за ґратами

Таращанським відділом Кагарлицької місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно мешканця Таращанського району за фактом скоєння умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

Слідством встановлено, що у серпні цього року між фігурантом провадження, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, його співмешканкою та її сином спалахнув конфлікт на грунті зловживання чоловіком спиртними напоями.

Агресивно налаштований господар оселі схопився за мисливську рушницю та здійснив постріл у сина співмешканки, який помер на місці скоєння злочину від до гострої крововтрати.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Пресслужба Київської обласної прокуратури