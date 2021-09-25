За вбивство в селі на Буковині до 7 років позбавлення волі засуджено доньку потерпілого

Чернівецька окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно 29-річної жительки села Валява Чернівецького району за фактом вчинення нею умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).



За даними слідства, у травні цього року, на ґрунті раптово виниклого конфлікту, жінка кухонним ножем нанесла своєму 58-річному батьку смертельне ножове поранення.

Обвинувачена свою вину визнала повністю.

Вироком Кіцманського районного суду їй призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Рішення суду ще не набрало законної сили. // Діло