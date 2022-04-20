За вбивство з метою пограбування двох буковинців засуджено до 14 років позбавлення волі

Чернівецька окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно двох буковинців, які здійснили розбійний напад та вбили пенсіонерку (п. п. 6, ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 України). Чоловіків засуджено до 14 років позбавлення волі.

Встановлено та доведено, що у грудні 2015 року 22-річний та 19-річний жителі села Корчівці колишнього Глибоцького району, напали на 60-річну односельчанку на території її ж домоволодіння. Хотіли заволодіти її грошима та майном.

Жінку жорстоко побили. Смертельний удар було нанесено стамескою (столярно-теслярним інструментом) у шию. Після скоєного нападники зняли з неї золоту каблучку та втекли з місця скоєння злочину.

Свою вину не визнали. Прокурор надав достатньо доказів, що вказують на їх причетність до скоєння злочину.

Чернівецька обласна прокуратура