За вбивство жінки, чиї останки знайшли у Снопківському парку, судитимуть 59-річного львів’янина

Прокурорами Франківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 68-річного мешканця Львова, якого обвинувачують в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства встановлено, що у листопаді минулого року у себе вдома чоловік разом із 59-річною знайомою розпивав спиртні напої, коли між ними виник конфлікт. Після чого, підсудний наніс декілька ударів ножем потерпілій, від яких остання померла на місці.

В подальшому, з метою приховання слідів вчиненого, обвинувачений за допомогою ножівки для металу розчленував труп на частини, склав у пакети та залишив на території Снопківського парку.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури