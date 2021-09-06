За вбивство жінки та дитини житомирянину загрожує довічне ув’язнення

Слідчі Слідчого управління ГУНП Житомирщини оголосили про підозру 22-річному молодикові, викритому у подвійному вбивстві, замаскованому під пожежу, в обласному центрі. Про це на брифінгу 6 вересня повідомив т.в.о. начальника главку обласної поліції Артем Лисогор.

Нагадаємо, у результаті масштабних заходів поліцейські затримали чоловіка на світанку 5 вересня.

Того ж дня йому оголошено про підозру за пп 1, 2, 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб; малолітньої дитини; з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.

Нині вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За чинним законодавством за подібні протиправні дії молодикові може загрожувати позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Житомирської області