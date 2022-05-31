За вбивство знайомого до 8,5 років засуджено жителя Полтавської територіальної громади

На 8,5 років позбавлено волі 40-річного жителя Полтавської територіальної громади за тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Його вину в Октябрському районному суді Полтави доведено прокурорами Полтавської окружної прокуратури.

У жовтні минулого року чоловік приїхав у Полтаву на відпочинок до знайомих. У компанії з 5 осіб після спільного вживання алкоголю виникла сварка, під час якої гість завдав одному з чоловіків кулаками в голову не менше 5 ударів, а в подальшому схопив рукою за горло і душив до втрати свідомості.

З метою приховування скоєного зловмисник витягнув побитого на вулицю та залишив біля дерева. Одна з учасниць застілля викликала медичну допомогу, проте унаслідок тривалої асфіксії потерпілий впав у кому і через кілька днів у лікарні, не приходячи до свідомості, помер.

Фігурант неодноразово притягувався до відповідальності за різні злочини. Останнє покарання відбував за аналогічне кримінальне правопорушення – спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі він перебуває під вартою.

Триває час на апеляційне оскарження вироку суду першої інстанції.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури