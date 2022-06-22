За вбивство зятя киянку засудили до 10 років позбавлення волі

За підтримання обвинувачення Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва Солом’янським районним судом міста Києва оголошено обвинувальний вирок 52-річній жінці за обвинуваченням у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що у обвинуваченої та громадянина, який є її зятем, був довготривалий конфлікт. На ґрунті даного конфлікту у жінки, яка працює медичною сестрою у закладі охорони здоров’я, виник умисел, направлений на протиправне заподіяння смерті потерпілого.

Так, у лютому 2022 року обвинувачена, реалізуючи злочинний умисел, нанесла чоловіку удар ножем у область живота, внаслідок чого настала смерть останнього. При цьому, жінка запевняла родичів потерпілого, що необхідність викликати «швидку допомогу» відсутня, і що вона сама надасть йому кваліфіковану медичну допомогу. Однак, замість надання допомоги потерпілому, обвинувачена намагалася приховати сліди злочину.

У судовому засіданні жінка свою вину не визнала.

Водночас за принципової позиції прокурора судом надано критичну оцінку доводам сторони захисту та за результатом судового розгляду жінку визнано винною в інкримінованому злочині та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Солом`янського УП ГУНП у м. Києві.

До набрання вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою.

Київська міська прокуратура