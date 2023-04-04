За вбивство 47-річного чоловіка поліцейські затримали жителя Павлограда

Поліцейські у складі слідчо-оперативної групи виїхали на місце злочину, опитали свідків та встановили обставини події.

Злочин стався 2 квітня близько 15:50 у м. Павлограда. До поліції надійшло повідомлення про те, що по вул. Г. Шияна виявлено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Як з’ясувалось, напередодні між потерпілим та затриманим по телефону виникла сварка. Під час зустрічі підозрюваний вдарив потерпілого газовим ключем. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Особу зловмисника встановили – ним виявився 25-річний місцевий мешканець. Його затримали на підставі ст. 208 КПК України.

3 квітня слідчим Павлоградського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу на час досудового слідства.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції