За вбивство 8-річної дитини, її матері та сусідки мешканку Львівщини засуджено до довічного позбавлення волі

Прокурори Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури у Верховному Суді відстояли довічне позбавлення волі для жінки, яка з особливою жорстокістю і цинізмом вбила 8-річну дівчинку, її матір та сусідку – свідка злочину (п.п. 1, 2, 9, 13 ч. 2 ст. 115 КК України). Потрійне вбивство сталося на Сокальщині у Львівській області.

Прокурори довели, що у грудні 2015 року засуджена напала на 8-річну доньку господині будинку, де жінки спільно вживали алкогольні напої. Коли господиня пішла за черговою пляшкою самогону до сусідки, засуджена масляним обігрівачем розбила голову дитини. Дитина померла на місці.

Повернувшись додому і побачивши тіло дитини, матір накинулася на вбивцю, але жінка її відштовхнула та масляним обігрівачем нанесла 7-8 ударів по голові потерпілої і згодом ще два удари металевим предметом, від чого вона померла.

Наступного дня зранку, щоб пересвідчитися, чи жертви нападу загинули, і сховати сліди та предмети злочину, засуджена повернулася до їхнього будинку і вже померлій дитині нанесла ще кілька ударів ножом у шию.

На подвір’ї загиблих засуджену помітила сусідка. Щоб позбутися ймовірного свідка цієї події, вона завдала жінці смертельних ударів цеглиною по голові. Того ж дня жінку було затримано.

Незважаючи на те, що засуджена не визнавала свою провину, прокурори надали до суду беззаперечні докази вчинення особливо тяжкого злочину. Верховним Судом залишено у силі рішення попередніх судових інстанцій.

Офіс Генерального прокурора