За вбивство бабусі 23-річного киянина засуджено до 9 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок 23-річному чоловіку за вбивство рідної бабусі (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурором в суді доведено, що чоловік, який проживав спільно зі своєю 65-річною бабусею, під час сварки завдав їй кілька ударів кулаками по обличчю та тілу. Побита пенсіонерка у безпомічному стані переповзла до ванної кімнати та лежала там на підлозі. Онук тим часом пішов до кухні, взяв ніж та завдав жінці 11 ножових ударів. Отримані нею тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям.

Після цього молодик взяв знаряддя вбивства, пішов на вулицю та, знайшовши закинуте приміщення, заснув. Там же він був затриманий поліцією.

Як згодом пояснив онук, йому не сподобався суп, приготовлений жінкою для нього. Крім того, чоловік перебував під дією марихуани і тому його все дратувало.

Вироком Голосіївського суду чоловіка визнано винним у вбивстві бабусі та засуджено до 9 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

Пресслужба Київської міської прокуратури