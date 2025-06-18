За вбивство бабусі та хуліганство до черкасця застосовано примусові заходи медичного характеру

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської окружної прокуратури до 21-річного жителя м. Черкаси, який вчинив вбивство та хуліганство, застосовано примусові заходи медичного характеру (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 296 КК України).

Прокурори в суді довели, що у липні минулого року 20-річний чоловік, перебуваючи у квартирі своєї бабусі у м. Черкаси, наніс їй 16 ударів ножем в грудну клітину і живіт та залишив квартиру.

Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень 69-річна потерпіла померла на місці вчинення злочину.

У подальшому зловмисник, перебуваючи по вулиці Хрещатик у м. Черкаси, з хуліганських мотивів взяв до рук бруківку та кинув її у водійське вікно автомобіля марки «Skoda Octavia», внаслідок чого вказаний автомобіль було пошкоджено.

За результатами судово-психіатричної експертизи на момент вчинення інкримінованого правопорушення обвинувачений за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Суд ухвалив застосувати до нього примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Ухвала про застосування примусових заходів медичного характеру набирає законної сили після 30 днів з моменту її проголошення, якщо сторонами не було подано апеляційну скаргу.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури