За вбивство брата жителя Сумщини засуджено до 10 років і 6 місяців позбавлення волі

Конотопською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно обвинуваченого у вбивстві брата.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталася 19 червня 2021 року в с. Соснівка, що на Конотопщині.

У приватному будинку між 37-річним чоловіком та його 34-річним братом виник конфлікт, під час якого молодший задушив старшого. Після чого він облив бездиханне тіло горючою речовиною, підпалив та почав копати яму, аби приховати сліди свого злочину. Завершити задумане йому не вдалося, оскільки в той час додому повернулася їхня мати, яка й викликала поліцію.

У суді чоловік пояснив, що у них з братом були неприязні стосунки через розподіл майна. Того дня брат не хотів впускати його в будинок, почав виштовхувати, бити його, відтак він захищався і задушив брата. Закопати тіло йому підказав голос зверху. Про свій вчинок шкодує.

За вироком Конотопського міськрайонного суду 10 серпня 2022 року обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві та засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

Сумська обласна прокуратура