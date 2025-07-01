За вбивство дружини волинянина засуджено до 10 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури суд визнав 45-річного жителя Луцька винуватим в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 ККУ).

Доведено, що увечері 12 вересня 2024 року чоловік у власній оселі в будинку на проспекті Соборності в обласному центрі Волині під час конфлікту неодноразово ударив ножем свою 42-річну дружину. Жінка померла.

Своєї винуватості у вчиненні злочину, пов’язаного із домашнім насильством, обвинувачений не визнав, але її було доведено зібраними доказами.

Суд призначив чоловікові покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування: СУ ГУНП в області.

Пресслужба обласної прокуратури