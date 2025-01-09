За вбивство колишньої тещі, замах на вбивство трьох осіб та підпал житель Чернігівщини отримав довічне ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури визнано винним 44-річного жителя Прилуцького району в умисному вбивстві однієї особи, закінченому замаху на умисне вбивство трьох осіб та хуліганстві (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 296, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України). Вироком Прилуцького міськрайонного суду його засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у вересні 2019 року між чоловіком та сусідами виник конфлікт у зв’язку з пошкодженням ділянки стелі в його частині двоквартирного житлового будинку. Для врегулювання конфлікту прибула голова сільської ради. Однак, примирити сусідів не вдалося, тому вони розійшлись по своїх домівках.

Того ж дня обвинувачений повернувся до житлової кімнати сусідів, завчасно взявши з собою ніж та пневматичну зброю. Він завдав подружжю численні удари ножем в різні частини тіла, після чого, здійснив три постріли з пневматичного пістолета. Жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження, проте, її життя вдалося врятувати, своєчасно надавши медичну допомогу. Чоловік зміг вибігти з будинку на вулицю та покликати на допомогу.

Після скоєного зловмисник рушив до сільської ради й облив підлогу в кабінеті голови бензином з принесеної ним каністри та підпалив. Виникла пожежа, якою органу місцевого самоврядування завдано матеріальної шкоди.

Надалі чоловік вирішив з’ясувати відносин з колишньою дружиною, проте вдома її не застав. Різко відреагувавши на зауваження колишньої тещі, обвинувачений схопив ніж й, у присутності малолітньої дитини, наніс жінці декілька ударів в область голови. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події від гострої крововтрати. Також зловмисник завдав тяжких тілесних ушкоджень родичці ексдружини з інвалідністю, яка вимагала припинити злочинні дії.

За принципової позиції прокурора апеляційний суд скасував вирок місцевого суду, яким чоловікові було призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі. Новим вироком винну особу засуджено до довічного позбавлення волі.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури