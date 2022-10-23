За вбивство літньої жінки поліцейські Кам’янського затримали 39-річного чоловіка

На підставі зібраної доказової бази, численних слідчих дій та експертиз правоохоронці довели причетність затриманого до скоєння злочину.

Поліцейські встановили, що 17 серпня у жінки гостював 39-річний чоловік. Під час застілля між ними виник конфлікт, під час якого гість задушив жінку. Далі переніс тіло до кухні та заховав у шафі. Потім зачинив двері та викинув ключі по дорозі.

19 серпня до поліції зателефонували мешканці одного із будинків та повідомили, що вони не бачили сусідку вже декілька днів, а з її квартири відчувається неприємний запах.

Правоохоронці прибули за викликом, оглянули оселю та виявили в шафі тіло 65-річної власниці квартири з ознаками насильницької смерті.

Поліцейські опитали сусідів та встановили коло спілкування потерпілої. Також на місці події працювали експерти. Правоохоронці оперативно зібрали всю необхідну інформацію та розпочали пошук злочинця.

21 жовтня оперативники відділення поліції № 1 Кам’янського РУП затримали зловмисника. За погодженням з Кам`янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП