За вбивство одного чоловіка та погрозу вбивством іншому бердичівлянину загрожує тривале ув’язнення

Житель райцентру під час конфлікту вбив свого знайомого та, погрожуючи такою самою розправою іншому містянину, змусив його до протиправних дій – допомогти сховати тіло.

Подія трапилась у березні. Тоді випадкові перехожі виявили у кущах на одному з будівельних майданчиків міста тіло чоловіка. Це був 40-річний житель району.

Вже за кілька годин потому поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві.

Правоохоронці встановили, що напередодні увечері в одній з квартир неподалік тривало застілля кількох чоловіків. В якийсь момент між двома з них виник конфлікт, що швидко перейшов у бійку. 23-річний бердичівлянин завдав численних травм опоненту, жителю с. Малосілок. Коли той втратив свідомість, він наказав 19-річному молодику, який був тут же , допомогти йому позбавитися тіла. Таку вимогу чоловік супроводжував погрозами вбивством. Вони загорнули уже мертвого чоловіка у ряднину, винесли з оселі й покинули на будмайданчику.

Тож слідчі Бердичівського райвідділу поліції кваліфікували дії затриманого за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) КК України. Після проведення всіх необхідних процесуальних дій обвинувальний акт відносно чоловіка було скеровано до суду.

Досудове розслідування тривало за процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури.

За вчинене обвинуваченому загрожує ув’язнення строком від 7 до 15 років.

Бердичівський районний відділ поліції