за вбивство односельця у синельниківскому районі затримано раніше судимого чоловіка

Після скоєння умисного вбивства 23-річний підозрюваний намагався виїхати за межі Дніпропетровської області, однак його затримали та доставили до відділення поліції.

Злочин стався 29 листопада близько 20:00 у селищі Васильківка Синельниківского району. Під час сварки зловмисник завдав потерпілому декілька ножових поранень у груди, внаслідок яких 37-річний чоловік помер. Щоб приховати злочин, він поклав тіло на електроплиту та прикрив одягом. В результаті речі загорілися та у будинку виникла пожежа.

Обставини злочину встановили поліцейські Синельниківського РУП. Вони затримали зловмисника та вилучили речові докази, серед яких знаряддя вбивства – кухонний ніж. Як з’ясувалося, у вересні поточного року нападник звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння умисного вбивства.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вручили повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За скоєння умисного вбивства фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області