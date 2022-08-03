За вбивство пасинка мешканця Київщини засуджено до 8 років за ґратами

За публічного обвинувачення прокурорів Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури суд визнав громадянина винним в умисному вбивстві чоловіка (ч.1 ст.115 КК України).

Прокурори довели, що у березні поточного року у м. Березань Броварського району Київської області засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився зі своїм 35-річним пасинком. У ході конфлікту він наніс йому 2 удари ножем в область грудей. Від отриманих травм потерпілий помер.

Враховуючи доводи прокурорів суд призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура