За вбивство пасинка жителя Лубенщини позбавлено волі на 10 років

За публічного обвинувачення Лубенської окружної прокуратури 67-річного місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві пасинка (ч. 1 ст. 115 КК України).

У травні минулого року, перебуваючи за місцем свого проживання, унаслідок постійних конфліктів, зокрема через спадщину, чоловік із мисливської гладкоствольної рушниці застрелив 46-річного пасинка.

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З метою приховування злочину вночі він візком вивіз тіло на смітник, особисті речі потерпілого викинув у ставок та, повернувшись додому, прибрав у будинку і навіть відірвав від стіни забруднений кров’ю шматок шпалери.

Лубенським міськрайонним судом чоловіка позбавлено волі на 10 років. До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.

Полтавська обласна прокуратура

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