За вбивство перевізника з Волині двох буковинців засуджено до 15 та 13 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури винесено вирок двом жителям Чернівецького району, які за попередньою змовою, з корисливих мотивів вчинили розбійний напад та умисне вбивство (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 КК України). Чоловіків засуджено до 15 та 13 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що 34-річний житель Чагра та 29-річний житель Молодії Чернівецького району здійснили розбійний напад, а потім убили 52-річного жителя Волинської області, який займався міжобласними пасажирськими перевезеннями та хотів придбати «Mercedes Vito» на іноземній реєстрації. У вересні 2021 року він приїхав за пасажирами до Чернівців та домовився про зустріч з потенційними продавцями – двома місцевими жителями, які за 3000 доларів США обіцяли йому пригнати транспортний засіб із-за кордону.

Увечері 10 вересня 2021 року, при зустрічі, яка відбулась поблизу лісосмуги між селами Валя Кузьмін та Тарашани Чернівецького району, з метою заволодіння грошовими коштами покупця та умисного позбавлення його життя, чоловіки напали на потерпілого, спільно завдавали йому удари до тих пір, поки він не припинив подавати ознаки життя. Нападники заволоділи його грошима, особистими речами та покинули не тільки місце злочину, а й втекли з території Чернівецької області. Правоохоронці спільно з спецпризначенцями КОРД затримали їх 12 вересня 2021 року у одному із готелів на Рівненщині.

Один із засуджених свою вину визнав частково, інший вину не визнав.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура