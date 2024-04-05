За вбивство поліцейського з Луганщини судитимуть його колегу

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно правоохоронця за фактом умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів, а також незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами і їх викрадення та привласнення (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 262 КК України).

Розслідуванням встановлено, що в середині листопада 2021 року поліцейський Управління патрульної поліції в Луганській області Департаменту патрульної поліції НПУ здійснив напад на іншого правоохоронця.

Події відбувались під час несення служби останнього.

Обвинувачений заволодів табельною зброєю потерпілого та здійснив йому постріл в голову, від чого той загинув на місці.

Тіло з ознаками насильницької смерті було знайдено в орендованій Управлінням патрульної поліції адмінбудівлі на території Рубіжного.

Фігуранта було затримано у порядку ст. 208 КПК України під час спроби перетину Державного кордону України.

За рішенням суду чоловіка відправили до Старобільського СІЗО.

Після початку повномасштабного російського вторгнення та захоплення окупантами адмінбудівель установи обвинуваченого випустили.

У зв’язку з переховуванням чоловіка на території так званої «лнр» справа в суді буде розглядатися за спеціальною заочною процедурою (in absentia).

Наразі його оголошено у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури