За вбивство співмешканки 58-річного рівнянина засудили до 9 років позбавлення волі

Такий вирок виніс Рівненський міський суд зловмиснику, який майже сім років тому побив цивільну дружину: обвинуваченого взяли під варту у залі суду. Вирок іще не набрав законної сили.

18 червня 2016 року близько 00:20 до поліції повідомили медики швидкої, що вони констатували смерть на той час 53-річної жінки, на тілі якої виявили тілесні ушкодження.

Поліцейських власник квартири, 58-річний рівнянин, із яким жінка мешкала близько 13 років, запевнив, що дружину не бив, а вона через зловживання алкоголем просто впала.

Втім, із показань доньки загиблої, її матері та сусідів, подружжя обоє систематично випивали. Під час застілля між ними виникали конфлікти, в ході яких побоїв зазнавала жінка. Це і підтверджує дільничний офіцер поліції, який часто приїжджав на такі виклики: однак, насильник запевняв, що більше так не буде робити і потерпіла йому пробачала.

Крім того, судово-медична експертиза показала, що смерть жінки настала внаслідок черепно-мозкової травми з переломом кісток черепа, крововиливами під мозкові оболонки та в речовину головного мозку, котра ускладнилась набряком-набуханням та стисненням останнього. Водночас, експертиза виключає можливість виникнення тілесних ушкоджень при само падінні.

Відтак, зловмиснику довелося зізнатися у скоєному. Після розпивання алкоголю між ними виник конфлікт з приводу того, хто піде по чергову дозу. Під час сварки чоловік наніс жінці не менше семи ударів по голові кулаками.

31 серпня 2016 року слідчі повідомили 58-річному рівнянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 КК України, а наприкінці жовтня цього ж року — кримінальне провадження скерували до суду із обвинувальним актом.

Обставиною, що обтяжує покарання — вчинення злочину у стані сп’яніння, адже по приїзду медиків на місце події, господар оселі був напідпитку. Пом’якшуючої обставини не встановлено.

Натомість уже під час судового засідання зловмисник почав заперечувати свою вину та запевняти, що на нього тиснули, а адвокат подав клопотання про визнання недопустимими висновків експерта та інших проведених слідчих дій.

За результати перевірки судом не встановлено жодних порушень у доведенні вини 58-річного рівнянина. Відтак найближчі дев’ять років він проведе за ґратами.

Відділ комунікації поліції Рівненської області